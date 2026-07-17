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Na véspera, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu a possibilidade de as pautas não serem afixadas durante o dia, quando faltavam classificar 0,5% das respostas, mas manifestou confiança de que os resultados seriam publicados durante a tarde.

Este é o primeiro ano em que a classificação é feita em formato digital, após a digitalização de mais de 300 mil provas realizadas em papel. O processo registou dificuldades desde o exame de Português, com atrasos na disponibilização das provas aos classificadores, problemas na digitalização de folhas de resposta, respostas incompletas e constrangimentos na plataforma.

Na sequência destes problemas, o Governo adiou a divulgação dos resultados de 14 para 17 de julho e prolongou por mais 24 horas o prazo para classificação das provas. Apesar de o Ministério da Educação ter assegurado que a extensão do prazo não comprometia a publicação das pautas, na quinta-feira ainda havia exames por classificar, devido à escassez de professores classificadores e à necessidade de corrigir falhas identificadas no sistema, o que levou alguns docentes a reavaliar itens já classificados.

Após a publicação dos resultados, os alunos que pretendam realizar a 2.ª fase dos exames poderão inscrever-se entre 20 e 24 de julho. Mantém-se também a possibilidade de pedir a reapreciação das provas nos dois dias úteis seguintes à receção da cópia do exame. Professores e diretores escolares admitem que, este ano, o número de pedidos de reapreciação possa aumentar devido aos constrangimentos registados durante o processo de classificação.

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