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Javier Milei considera que existem atualmente “ventos de mudança favoráveis” à reivindicação argentina sobre as ilhas Malvinas, numa referência aos sinais de que Donald Trump poderá estar a reconsiderar a posição dos Estados Unidos sobre a soberania do território, diz o The Guardian.

“Recentemente, o presidente Trump declarou que os Estados Unidos estão a reavaliar a sua posição histórica em relação às Malvinas”, afirmou Milei num discurso televisivo na quinta-feira, utilizando a designação argentina para as ilhas, conhecidas por Ilhas Falkland no Reino Unido.

O presidente argentino aproveitou também para traçar um contraste entre os dois países. Segundo Milei, o Reino Unido enfrenta “múltiplas crises de natureza migratória, demográfica e económica” que dificilmente serão resolvidas, estando, na sua perspetiva, “num caminho de declínio”. Já a Argentina, afirmou, tem um futuro “florescente” e irá prevalecer.

Trump admite revisão da posição dos EUA

As declarações de Milei surgem depois de Donald Trump ter sido questionado pela britânica GB News sobre se os Estados Unidos apoiariam o Reino Unido num eventual conflito territorial com a Argentina pelas Malvinas.

Trump sugeriu que poderia não fazê-lo e afirmou que o Reino Unido “não esteve lá para ajudar” relativamente ao Irão.

O presidente norte-americano explicou que tinha pedido à NATO e ao então primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que enviassem navios, mas que lhe foi dito que o Reino Unido não tinha meios para o fazer.

Apesar das expectativas de que Trump pudesse anunciar um apoio sem precedentes à reivindicação argentina sobre as ilhas, o presidente norte-americano limitou-se a repetir que revê todas as suas posições.

Milei interpretou, ainda assim, a possibilidade de uma mudança como uma “ameaça” que “não é inócua”. Segundo o presidente argentino, os Estados Unidos estarão a ponderar alterar a sua posição porque sabem que a Argentina é um parceiro “fiável”, alinhado com os valores ocidentais e situado numa posição estratégica que poderá torná-la um aliado importante nas próximas décadas.

Os Estados Unidos reconhecem formalmente a administração de facto britânica das ilhas, mas não assumiram uma posição formal sobre a questão da soberania.

Argentina quer acelerar sanções a projetos petrolíferos

Entre as medidas anunciadas por Milei está a intenção de acelerar as sanções contra empresas envolvidas em iniciativas de extração de petróleo nas Malvinas.

O presidente argentino referiu especificamente um projeto petrolífero offshore na Bacia Norte das Malvinas, liderado pela empresa israelita Navitas em parceria com a britânica Rockhopper.

Milei considera que o projeto viola um apelo das Nações Unidas para que nem a Argentina nem o Reino Unido adotem medidas unilaterais no território.

Reino Unido mantém posição sobre as Malvinas

O Governo britânico afirmou esta semana que a sua posição sobre as ilhas é “de longa data e inabalável”.

“O Reino Unido mantém a soberania, e o direito dos habitantes à autodeterminação é primordial”, afirmou Londres, acrescentando que os habitantes das ilhas “expressaram repetidamente o desejo de permanecer como território ultramarino britânico”.

Milei rejeitou, contudo, o princípio da autodeterminação invocado pelo Reino Unido. Num referendo realizado em 2013, 99,8% dos habitantes das ilhas votaram a favor da permanência como território ultramarino britânico.

O presidente argentino terminou o discurso com uma declaração inequívoca sobre a questão territorial: “As Malvinas são argentinas.”

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