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O Presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que a aliança estratégica com os Estados Unidos será determinante para recuperar a soberania sobre as Ilhas Malvinas, atualmente administradas pelo Reino Unido. Em entrevista à Rádio Mitre, o chefe de Estado defendeu que a aproximação a Washington reforça a posição internacional de Buenos Aires.

"Os Estados Unidos mudaram a sua visão estratégica do mundo. A Argentina está a cumprir todas essas condições e essa é a chave que nos vai permitir recuperar as Malvinas."

Milei reiterou que a reivindicação argentina sobre o arquipélago "não é negociável" e sustentou que o seu Governo foi o que mais avançou na defesa da causa desde o regresso da democracia.

"A causa das Malvinas não é negociável. Desde o regresso da democracia, somos os que mais fizemos para que as Ilhas Malvinas, Geórgias, Sandwich do Sul e todo o espaço marítimo circundante voltem para a Argentina", disse.

O Presidente argentino afirmou ainda que, pela primeira vez, as Nações Unidas obrigaram o Reino Unido a dialogar sobre a questão, embora a ONU tenha emitido apenas resoluções não vinculativas favoráveis à retoma das negociações, sem que Londres tenha aceite abrir conversações oficiais.

Na mesma entrevista, Milei criticou duramente a vice-presidente Victoria Villarruel, acusando-a de provocar uma crise diplomática com Londres ao comparar um jogo da seleção argentina no Mundial de 2026 ao conflito das Malvinas e ao descrever os britânicos como "piratas usurpadores".

"Essa situação gerou alguma tensão em Londres. É alguém irrelevante dentro do Governo e toda a gente sabe que é uma oposicionista", afirmou.

O chefe de Estado confirmou também que o Governo argentino apresentou protestos diplomáticos relativamente ao projeto petrolífero Sea Lion, desenvolvido por empresas britânicas e israelitas em águas reclamadas pela Argentina, mas sublinhou que Buenos Aires não interfere na atividade de empresas privadas.

As Ilhas Malvinas são administradas pelo Reino Unido desde 1833 e continuam a ser reivindicadas pela Argentina. A disputa intensificou-se em 1982, quando os dois países travaram uma guerra de 74 dias pelo controlo do arquipélago, conflito que terminou com a vitória britânica.

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