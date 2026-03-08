Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a conta oficial do Palácio Presidencial na rede social X, “durante anos, uma nobre causa foi usada para sustentar estruturas políticas multimilionárias, impor agendas ideológicas absurdas e dividir os argentinos. Esse modelo acabou”.

Desde dezembro de 2023, o Executivo tem desmantelado instituições, programas e regulamentos destinados a proteger mulheres e pessoas da comunidade LGBTI+. Em junho de 2024, a Subsecretaria de Estado de Proteção contra a Violência de Género, do Ministério da Mulher, Género e Diversidade, foi extinta, deixando a Argentina sem uma agência nacional especializada na promoção dos direitos das mulheres pela primeira vez em 37 anos.

A Amnistia Internacional denunciou cortes orçamentais de 89% nos principais programas de prevenção e combate à violência de género desde 2023, além da eliminação de 13 programas estatais, incluindo aqueles que ofereciam apoio de emergência a vítimas de violência extrema e mecanismos de acesso à justiça. Entre julho de 2023 e fevereiro de 2024, esses programas haviam prestado apoio jurídico e psicossocial a 59.032 mulheres e pessoas com identidades de género diversas.

O organismo alertou ainda para o aumento das barreiras ao acesso ao aborto, com denúncias em 2025 três vezes superiores às de 2024.

O país também enfrenta uma escalada de feminicídios. Em 2025, registaram-se 228 homicídios de mulheres entre janeiro e 20 de novembro, contra 212 no mesmo período do ano anterior, segundo a organização Mulheres da Pátria Latino-Americana (Mumalá). O mesmo grupo indicou que 157 crianças ficaram órfãs em 2025 devido à violência de género. Entre os casos mais graves do ano, destaca-se o triplo feminicídio de Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez, de 20, 20 e 15 anos, torturadas e assassinadas em setembro.