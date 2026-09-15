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Cerca de 1000 ovelhas percorreram Fernão Joanes, no concelho da Guarda, no domingo, 13 de setembro, durante a Grande Rota da Transumância, um dos momentos centrais da Festa da Transumância. A edição deste ano reuniu mais de 700 visitantes e participantes e voltou a colocar no centro da programação a preservação da cultura pastoril da Serra da Estrela.

A caminhada acompanhou o rebanho desde a Cortelha do André até ao centro de Fernão Joanes, num percurso de cerca de cinco quilómetros. A iniciativa integrou a sétima etapa da Grande Rota da Transumância e terminou a tempo da Missa de Homenagem aos Pastores da Encosta da Serra da Estrela.

A transumância está profundamente ligada à história de Fernão Joanes, uma das aldeias de pastores da Serra da Estrela. Durante séculos, os pastores deslocaram os rebanhos em busca de melhores pastagens, numa prática que marcou a economia, a paisagem e os costumes das comunidades serranas.

A Festa da Transumância procura recuperar essa memória e aproximá-la das novas gerações e dos visitantes. A iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes e integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular do Município da Guarda.

Ao longo dos dois dias, a programação incluiu demonstrações de montagem e colmação de choças, fabrico de queijo, enramar de cajados, tosquia, tecelagem e produção de cobertores de papa, permitindo aos visitantes conhecer técnicas tradicionalmente associadas à vida dos pastores.

Dormir numa choça e provar borrego

Uma das experiências recuperadas foi o chamado “Hotel Mil Estrelas – Uma noite à pastor”, que permitiu a participantes passar a noite em choças de madeira cobertas com palha, junto ao local onde teve início a caminhada do rebanho. A organização descreve a iniciativa como uma forma de proporcionar uma experiência direta da vida pastoril.

A gastronomia teve igualmente um papel central. A iniciativa “Aldeias à Mesa com Borrego” reuniu aldeias da região para apresentar diferentes formas de confeção de carne de borrego, associando a tradição pastoril aos produtos e sabores locais.

A programação contou ainda com música tradicional e popular, com grupos provenientes de diferentes pontos do país, além de espaços dedicados à venda de produtos tradicionais da região.

Para José Romeiro, presidente da direção da Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes, a festa permite recuperar uma tradição histórica e partilhá-la com as novas gerações e com quem visita a aldeia.

“A Festa da Transumância permite-nos recuperar uma tradição que faz parte da história de Fernão Joanes e, ao mesmo tempo, criar um espaço para a partilhar com as novas gerações e com quem nos visita”, afirmou o responsável, citado pela organização.

A iniciativa procura, assim, conjugar a preservação do património imaterial com a dinamização turística e económica da aldeia e da região. A Grande Rota da Transumância enquadra estas atividades num percurso mais amplo dedicado à relação entre transumância, território e identidade das comunidades serranas.

A Festa da Transumância realiza-se em Fernão Joanes há mais de duas décadas e deverá regressar em 2028, mantendo o objetivo de preservar e divulgar as tradições associadas à deslocação sazonal dos rebanhos e à vida das comunidades pastoris.

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