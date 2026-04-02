Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este marco representa um avanço significativo na resposta às populações afetadas, permitindo que muitas famílias tenham agora condições concretas para reconstruir e recuperar as suas casas com dignidade e segurança.

“Alcançar as mil famílias apoiadas é um sinal claro de que os apoios estão a chegar a quem mais precisa. Mais do que números, falamos de pessoas que viram os seus lares seriamente afetados e que hoje têm condições para começar a reconstruir as suas vidas”, afirmou a presidente da CCDR LVT, Teresa Almeida. “Estamos totalmente empenhados em garantir que este processo continue com rapidez, rigor e proximidade”, acrescentou.

Teresa Almeida destacou ainda o esforço coletivo envolvido: “Este resultado só foi possível graças a um trabalho de equipa muito próximo com os municípios, que têm sido parceiros fundamentais na validação dos processos, permitindo concretizar estes pagamentos em tempo recorde”.

A prioridade da CCDR LVT mantém-se na conclusão célere da análise de todas as candidaturas, assegurando que nenhuma situação elegível ficará sem apoio.

O processo integra um conjunto de medidas extraordinárias adotadas após os episódios meteorológicos extremos que atingiram a Região de Lisboa e Vale do Tejo. Para reforçar a capacidade de resposta, a CCDR LVT, em parceria com a CCDR Centro, disponibilizou uma plataforma digital de apoio à submissão de candidaturas, simplificando procedimentos e acelerando a análise dos pedidos.