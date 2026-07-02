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Na mensagem divulgada nas redes sociais, Michelle justificou a saída com a situação vivida pela família. Jair Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliária em Brasília desde março, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada por um período inicial de 90 dias, após um internamento hospitalar devido a uma broncopneumonia.

A saída da direção do PL Mulher acontece poucos dias depois de Michelle e Flávio Bolsonaro terem protagonizado um conflito público relacionado com divergências políticas e pessoais.

Na semana passada, a antiga primeira-dama divulgou dois vídeos em que acusou o enteado de a ter desrespeitado durante a crise interna do partido em torno das eleições no estado do Ceará. Michelle afirmou que recebeu uma "punhalada" de Flávio Bolsonaro, acusando-o de a ter tratado de forma ríspida e de desvalorizar o seu apoio político.

Segundo Michelle Bolsonaro, o conflito teve origem nas negociações para as eleições no Ceará. A antiga primeira-dama opôs-se à possibilidade de o PL apoiar Ciro Gomes na disputa pelo governo estadual, defendendo que qualquer entendimento com esse candidato deveria ocorrer apenas numa eventual segunda volta. Em contrapartida, apoiou a candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do estado e defendeu que Priscila Costa fosse candidata ao Senado.

Nos vídeos publicados, Michelle afirmou que as críticas públicas dirigidas pelos irmãos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro foram coordenadas e revelou que Flávio lhe disse, numa conversa telefónica, que deveria manter-se afastada das decisões do partido, por considerar que não tinha experiência política suficiente.

Flávio Bolsonaro respondeu através das redes sociais, onde negou ter pretendido ofender Michelle Bolsonaro e pediu desculpa, caso isso tenha acontecido. O senador manifestou respeito pelo trabalho desenvolvido pela antiga primeira-dama à frente do PL Mulher e pelo apoio prestado a Jair Bolsonaro.

Entretanto, Valdemar Costa Neto procurou minimizar o impacto da crise interna. O presidente do PL agradeceu o trabalho de Michelle Bolsonaro na liderança da estrutura feminina do partido, sublinhou que as divergências são naturais numa organização em crescimento e defendeu que as diferenças internas não podem sobrepor-se à oposição ao atual Governo, de acordo com a BBC Brasil.

A crise familiar e partidária surge numa altura em que Flávio Bolsonaro tenta reforçar a ligação ao eleitorado feminino. Segundo um estudo recente do Datafolha, o senador é o pré-candidato presidencial com maior rejeição entre as mulheres: 53% afirmam que não votariam nele. No mesmo segmento, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto por 52% contra 31%.

Perante estes resultados, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro acelerou uma estratégia dirigida ao eleitorado feminino. Entre as medidas previstas estão um programa centrado no empreendedorismo feminino, na violência doméstica e na economia do cuidado, bem como uma maior presença pública da companheira do senador, Fernanda Bolsonaro, em iniciativas de campanha e nas redes sociais.

Outra das hipóteses em estudo passa pela escolha de uma mulher para integrar a candidatura presidencial como candidata a vice-presidente. Entre os nomes avaliados pelo PL encontram-se a deputada Júlia Zanatta e a antiga presidente da Caixa Económica Federal, Daniella Marques, de acordo com o jornal Nexo.

Também esta semana, Flávio Bolsonaro reuniu, em Brasília, mulheres conservadoras para discutir propostas para a campanha. O encontro ficou marcado pela ausência de algumas das principais dirigentes bolsonaristas, entre elas Damares Alves e Tereza Cristina, segundo a CartaCapital.

Durante a iniciativa, o senador distanciou-se das declarações do influenciador Paulo Figueiredo, que afirmou que "as mulheres votam muito mal". Flávio Bolsonaro rejeitou essas afirmações, garantiu que Figueiredo não integra a sua campanha e atribuiu as dificuldades da direita junto do eleitorado feminino à forma como comunica e não às eleitoras.