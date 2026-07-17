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Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo aconteceu a 15,2km de profundidade ao largo da cidade de Puerto Madero, no estado de Chiapas, no sul do México.
A Reuters indica que o terramoto foi também sentido na Guatemala.
Inicialmente, o USGS estimou a magnitude do abalo em 7,4, mas acabou por rever para 7,3. De acordo com o Serviço Sismológico Nacional do México, já foram registadas réplicas de menor intensidade, entre os 4,5 e os 6,1 na escala de Richter.
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