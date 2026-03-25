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A líder dos sociais-democratas, Mette Frederiksen, formalizou esta quarta-feira a demissão do executivo, na sequência de um resultado eleitoral que, apesar de garantir a vitória em votos, ficou muito aquém do necessário para assegurar uma maioria parlamentar.

Segundo comunicado do palácio real, cita a "Reuters", a decisão surge depois da coligação governamental de três partidos ter sofrido uma derrota significativa nas eleições legislativas de terça-feira, abrindo caminho a negociações complexas para a formação de um novo Governo.

Com 21,9% dos votos, o Partido Social-Democrata manteve-se como a força política mais votada, mas registou o seu pior desempenho desde 1903. O bloco de esquerda, que sustenta Mette Frederiksen desde 2019, ficou-se pelos 84 lugares no parlamento, longe dos 90 necessários para garantir maioria.

A Primeira-ministra assumiu a responsabilidade pelo resultado. “Lamento não termos obtido mais votos”, declarou perante apoiantes, sublinhando, ainda assim, que o partido continua a ser “a força política preferida dos dinamarqueses”.

O cenário político permanece indefinido. Nem o chamado “bloco vermelho” (esquerda), nem o “bloco azul” (direita), que soma 77 deputados, conseguiram atingir a maioria no parlamento de 179 lugares, deixando o país dependente de acordos pós-eleitorais.

Neste contexto, o partido moderado liderado por Lars Løkke Rasmussen, com 14 assentos, assume um papel decisivo, o seu posicionamento poderá determinar quem formará o próximo Governo.

Apesar de ter apresentado a demissão, Mette Frederiksen não exclui continuar no cargo. A primeira-ministra manifestou disponibilidade para liderar um novo executivo, afirmando estar “pronta para assumir a responsabilidade” após quase sete anos à frente do país.

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