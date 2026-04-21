Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“[O metrobus] não está na gaveta, é para executar, a ligação Alcântara-Algés até já foi para estudo de impacto ambiental, portanto é mesmo para acontecer”, assegurou Gonçalo Reis, que respondia a questões do deputado municipal João Monteiro (Livre), na sessão da Assembleia Municipal de Lisboa (AML).

Uma vez concluído o projeto de estudo de impacto ambiental (EIA), o mesmo será submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para emissão de parecer. Quanto ao novo elétrico 16 Lisboa-Loures, o EIA já foi submetido à APA, adiantou à Lusa fonte do executivo.

O metrobus Lisboa-Oeiras e o novo elétrico 16 Lisboa-Loures são projetos que constam das grandes opções do plano da Câmara Municipal de Lisboa (CML) 2026-2030. O transporte elétrico em via dedicada (BRT) a ligar os concelhos de Lisboa e Oeiras, num investimento total na ordem dos 93,5 milhões de euros, deve entrar em funcionamento em 2028.

O “Transporte Rápido Lisboa-Oeiras” assenta na tecnologia Bus Rapid Transit (BRT ou metrobus) com autocarros elétricos, permitindo reforçar duplamente as ligações nos eixos Alcântara- Algés e Benfica-Algés, sendo as novas ligações feitas em canal dedicado, num traçado de 21 quilómetros, com 29 paragens.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.