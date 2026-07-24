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Os testes vão ser realizados entre a Portagem e a estação ferroviária de Coimbra-B e entre a beira-rio (estação Aeminium) e a Praça da República, num troço da linha do hospital, que só deverá estar totalmente concluída e operacional no primeiro trimestre de 2027.

“Esta fase reveste-se de especial importância para a preparação da operação nestes troços e introduz uma nova dinâmica urbana que exige a atenção de toda a população”, disse a Metro Mondego.

Segundo a empresa, “de forma progressiva, o número de veículos ‘metrobus’ em circulação aumentará ao longo do mês de agosto, permitindo a realização de testes de simulação da operação o mais próximo possível do plano de exploração”.

Com o arrancar dos testes, serão também removidas progressivamente as vedações de obra e elementos segregadores do canal do ‘metrobus’, “com exceção das zonas onde ainda decorram trabalhos de acabamentos, devidamente sinalizados”, aclarou.

Face ao início dos ensaios, a Metro Mondego salienta que este arranque introduz “uma nova realidade rodoviária e pedonal na cidade”, apelando ao cumprimento rigoroso das regras de segurança, quer por peões quer por condutores.

“Por esse motivo, recomenda-se e reforça-se a necessidade de uma partilha segura do espaço público”, defendeu.

No comunicado, a Metro Mondego recorda que é proibida a circulação no canal, seja a pé ou por qualquer meio de transporte, sublinhando que os peões deverão utilizar passadeiras devidamente sinalizadas para o atravessamento.

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