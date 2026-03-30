A empresa sublinha que, durante as próximas três semanas, vão continuar a ser otimizados os sistemas de informação ao público, incluindo avisos sonoros, tempos de espera nas estações e informação a bordo dos veículos, garantindo que o serviço estará plenamente operacional com todas as funcionalidades ativas.

O metrobus, um autocarro a hidrogénio, iniciou a fase experimental gratuita a 28 de fevereiro, cerca de um ano e meio após o fim das obras entre Casa da Música e Praça do Império. O serviço funciona entre as 06:00 e as 22:00, com frequências de 10 minutos nas horas de ponta e 15 minutos nos restantes horários, mesmas frequências previstas para a operação comercial.

O percurso cobre as avenidas Marechal Gomes da Costa e Boavista, com paragens nas estações Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves e João de Barros. A extensão até à Anémona, com paragens em Antunes Guimarães, Garcia de Orta, Nevogilde e Castelo do Queijo, permanece em obras.

Segundo a Metro do Porto, inquéritos realizados junto de mais de três mil utilizadores apontam para uma taxa de satisfação de 8,7 em 10. O tempo médio de viagem entre Casa da Música e Praça do Império é de 12 minutos e meio, com uma média de seis mil viagens diárias registadas.

Cristina Pinto Dias, secretária de Estado da Mobilidade, destacou que o metrobus representa uma mudança estrutural na mobilidade urbana e metropolitana do Porto, salientando a importância de assegurar tempos de viagem competitivos face ao transporte individual.

O estudo de procura indica que a linha Império-Boavista poderá captar até 7,4 milhões de passageiros em 2027, ano em que está prevista a operação plena do serviço, considerado um investimento de 76 milhões de euros financiado pelos contribuintes.