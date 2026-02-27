Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo sistema de transporte público vai servir sete estações ao longo do traçado: Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império, reforçando a oferta de mobilidade na zona ocidental da cidade do Porto.

O projeto do MetroBus inclui ainda a futura ligação entre a Boavista e a Anémona, atualmente em construção, e representa um investimento global de 76 milhões de euros. O financiamento é assegurado maioritariamente pelo Plano de Recuperação e Resiliência, com contributos adicionais do Orçamento do Estado e do Fundo Ambiental.

Para o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, o arranque do MetroBus constitui "um avanço significativo no transporte público sustentável". Segundo o governante, o novo sistema oferece "mais oferta, mais conforto e mais qualidade de vida", fatores considerados determinantes para atrair mais utilizadores para o transporte público, um dos objetivos centrais da política de mobilidade do Governo.

Do ponto de vista ambiental, o MetroBus distingue-se pela utilização de veículos movidos a hidrogénio verde, produzido a partir de energia solar, o que permite uma operação sem emissões poluentes. A solução contribui para a neutralidade carbónica e para o cumprimento das metas ambientais nacionais, reforçando o papel do transporte público sustentável na redução da pegada ecológica urbana.

