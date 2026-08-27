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O Metropolitano de Lisboa informou, através de um comunicado publicado no site oficial, que a circulação entre Telheiras e o Cais do Sodré, na linha verde, foi retomada hoje, pelas 06h30. A estação estava fechada desde 8 de agosto devido a obras de sinalização ferroviária.
“Os trabalhos realizados integraram a preparação da rede para a futura configuração operacional da linha Circular e destinaram-se a assegurar a compatibilidade da nova infraestrutura com a rede atualmente em exploração”, disse a empresa.
Prevê-se que a linha Circular, que ligará o Rato ao Cais do Sodré, entre em funcionamento no primeiro trimestre do próximo ano. A nova linha, que terá estações na Estrela e em Santos, vai acrescentar mais de dois quilómetros à rede, unindo as linhas verde e amarela.
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