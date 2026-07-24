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O Ministério das Infraestruturas e Habitação explica que o concurso será realizado em regime de parceria público-privada (PPP), mantendo o modelo atualmente em vigor. Os concorrentes dispõem de 90 dias para apresentar propostas e o novo contrato deverá entrar em vigor em abril de 2027.

De acordo com o Governo, o valor do contrato será financiado através das receitas próprias do sistema, sem recurso a financiamento adicional do Orçamento do Estado.

O executivo defende que a nova subconcessão permitirá assegurar a continuidade de um serviço de elevada qualidade, preservando a gestão estratégica pública e a especialização do setor privado na operação e manutenção da rede.

O futuro operador ficará responsável por acompanhar a expansão da Metro do Porto, que inclui as futuras linhas Rosa, Rubi, Gondomar e Trofa, bem como responder ao crescimento do número de passageiros.

Citado no comunicado, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirma que o lançamento do concurso "representa um passo estratégico para garantir a continuidade de um serviço de transporte público de elevada qualidade, preparado para a expansão da rede e para responder ao aumento da procura".

O governante acrescenta que o objetivo passa por continuar a investir "numa mobilidade mais eficiente, sustentável e centrada nas pessoas".

Segundo o Ministério das Infraestruturas, a nova subconcessão pretende reforçar a capacidade da Metro do Porto para responder às necessidades de mobilidade da Área Metropolitana do Porto, acompanhando o crescimento da rede e a procura crescente pelo transporte público.

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