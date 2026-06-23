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“Não podemos manter os horários do passado, temos de dar resposta ao presente”, disse Cristina Vaz Tomé, presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, numa conferência sobre transportes públicos. “Estes testes vão permitir afinar esta modalidade para iniciar em janeiro de 2027”.

A responsável, que explicou que as alterações implicam mudanças ao contrato de concessão, garantiu que o Metropolitano de Lisboa e o Governo estão alinhados na decisão.

Em Lisboa, o metro tem quatro linhas: amarela (Rato-Odivelas), azul (Reboleira-Santa Apolónia), Verde (Telheiras-Cais do Sodré) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). O metro opera diariamente entre as 06h30 e a 01h00, incluindo fins de semana e feriados.