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O Metro de Lisboa está a testar um novo sistema digital de informação ao cliente na estação Jardim Zoológico, onde o projeto-piloto se encontra em funcionamento desde maio de 2026.

Os novos painéis digitais foram instalados no átrio e no cais da estação e disponibilizam informação operacional de forma integrada, clara e acessível, nos locais onde os passageiros mais necessitam de informação para planear e acompanhar a viagem.

Com este sistema, os clientes passam a ter acesso à informação sobre os próximos três comboios, o estado de circulação das quatro linhas e a disponibilidade dos elevadores, desde o átrio até ao cais. O objetivo é permitir uma melhor gestão do percurso e proporcionar maior autonomia na deslocação dentro da estação.

Segundo o Metro de Lisboa, esta solução pretende tornar a experiência de viagem mais clara e funcional, disponibilizando informação no momento em que os passageiros dela necessitam.

O projeto-piloto foi desenvolvido no âmbito da estratégia de modernização tecnológica da empresa e servirá para avaliar o desempenho da solução e recolher contributos para a sua futura implementação noutras estações da rede.

A expansão do sistema está prevista para mais nove estações até ao final de 2026..

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