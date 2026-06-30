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A exposição foi inaugurada pelo Infarmed, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), pelo Metropolitano de Lisboa e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito da campanha europeia #SketchingAMR. O projeto reuniu 30 ilustradores de 30 países europeus para abordar, através da arte, a problemática da resistência aos antimicrobianos. Portugal está representado pelo ilustrador Hugo van der Ding.

Depois de passar por Viena, a exposição chega agora a Lisboa, à procura de promover a reflexão sobre a necessidade de preservar a eficácia dos medicamentos utilizados no tratamento de infeções em pessoas e animais.

A iniciativa integra a ação europeia EU-JAMRAI 2 (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections), que reúne vários países na implementação de medidas de monitorização, prevenção e combate à resistência antimicrobiana, seguindo a abordagem "Uma Só Saúde", que articula a saúde humana, a saúde animal e o ambiente.

A escolha da estação da Alameda para acolher a exposição pretende aproximar esta temática do público, aproveitando um espaço de grande circulação para reforçar a sensibilização para um problema com impacto na saúde pública, na segurança alimentar, na sustentabilidade dos sistemas de saúde e no bem-estar das gerações futuras.

A sessão de inauguração contou com intervenções de representantes das entidades parceiras. Durante a cerimónia, foi destacada a importância da utilização responsável dos antibióticos e de outros antimicrobianos, bem como a necessidade de uma resposta coordenada entre diferentes setores para enfrentar o fenómeno da resistência antimicrobiana.

O ilustrador Hugo van der Ding, representante português na iniciativa, apresentou ainda o conceito da obra criada para a exposição, centrada nas conquistas proporcionadas pelos antimicrobianos.

Segundo as entidades promotoras, a iniciativa reflete um compromisso conjunto com a promoção da literacia em saúde e com o combate à resistência aos antimicrobianos, através de uma abordagem integrada que envolve toda a sociedade.