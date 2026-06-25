Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Metropolitano de Lisboa vai prolongar o horário de funcionamento das linhas Verde e Vermelha nas noites de 26 para 27 e de 27 para 28 de junho, para responder ao aumento da procura gerado pelo Rock in Rio Lisboa 2026, que decorre no Parque Tejo Lisboa.

Na madrugada de 27 de junho, as duas linhas estarão em funcionamento até às 04h00, com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens. Já na madrugada de 28 de junho, o serviço será prolongado até às 03h00.

Segundo o Metro de Lisboa, o prolongamento até às 04h00 na madrugada de 27 de junho permitirá também responder ao acréscimo de passageiros esperado devido à realização do jogo da Seleção Nacional de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol, marcado para as 00h00.

A empresa alerta, contudo, que, tendo em conta que o último comboio partirá às 04h00 de cada estação terminal na madrugada de 27 de junho e às 03h00 na madrugada de 28 de junho, não serão garantidas correspondências após esses últimos serviços.

Para chegar ao recinto do festival, os passageiros poderão utilizar a estação Oriente, a mais próxima do Parque Tejo. A ligação entre a estação e o recinto será assegurada por um serviço shuttle da Carris.

Com o objetivo de facilitar as deslocações e reduzir tempos de espera, o Metro recomenda a utilização de cartão bancário contactless, que permite efetuar o pagamento e a validação da viagem diretamente nos validadores da rede, sem necessidade de adquirir previamente um título de transporte.

Para garantir a segurança da operação especial, o Metropolitano de Lisboa assegura uma articulação reforçada com a PSP e com as restantes entidades envolvidas na organização e gestão da mobilidade associada ao evento.

O Metro de Lisboa estará ainda presente no Rock in Rio Lisboa 2026 juntamente com a Carris, Carris Metropolitana, CP, Fertagus e Transtejo Soflusa, operadores que disponibilizarão soluções de mobilidade complementares para facilitar o acesso ao festival.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.