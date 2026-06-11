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O Metro de Lisboa vai assinalar os Santos Populares com ações especiais nas estações Alameda e Cais do Sodré, no dia 12 de junho, véspera de Santo António, numa iniciativa que pretende reforçar o seu papel como meio de transporte para quem se desloca aos arraiais da cidade.

Sob o mote “O Metro leva-te aos Santos”, as duas estações serão, entre as 17h00 e as 20h00, pontos de partida para a noite festiva que leva milhares de pessoas aos bairros típicos de Lisboa.

Antes de seguirem para locais como Alfama, Bica, Graça, Mouraria ou Madragoa, os passageiros serão convidados a passar pelas estações e a levar consigo um símbolo das tradições lisboetas.

Durante o período da iniciativa, Alameda e Cais do Sodré terão música, manjericos e flores, criando um ambiente inspirado nos Santos Populares. O programa inclui ainda a distribuição gratuita de manjericos e flores aos clientes, assinalando o início das celebrações antes da chegada aos bairros em festa.

Com esta ação, o Metro de Lisboa associa-se às celebrações de Santo António e às Festas de Lisboa, procurando reforçar a ligação à cidade, aos seus bairros e aos seus clientes.

A empresa destaca ainda o Metro como uma das principais formas de acesso aos festejos numa noite de grande afluência, apresentando-o como uma alternativa cómoda, eficiente e sustentável para chegar aos arraiais.

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