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A iniciativa entrou em vigor na noite de 1 de julho e visa disponibilizar estes espaços como abrigo temporário para pessoas em situação de sem-abrigo, face às previsões de temperaturas extremas e aos avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A decisão foi tomada em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e integra o conjunto de medidas de proteção dirigidas à população mais vulnerável durante períodos de risco climático elevado.

Segundo o Metro de Lisboa, a medida enquadra-se na sua missão de serviço público e na responsabilidade social da empresa, assegurando a utilização de infraestruturas já existentes para dar resposta a situações de emergência.

A empresa sublinha que, além da função de mobilidade diária, assume também um papel ativo no apoio à comunidade em contextos excecionais, como fenómenos meteorológicos extremos.

A manutenção das estações abertas durante a noite será reavaliada dentro de oito dias, dependendo da evolução das condições meteorológicas e das orientações das autoridades competentes.