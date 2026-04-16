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A ação, iniciada em abril, decorre nas estações Baixa-Chiado, Reboleira e Odivelas, onde os passageiros são convidados a contactar diretamente com a poesia durante as suas viagens. Os excertos foram integrados em espaços de circulação, transformando o quotidiano dos utilizadores em momentos de fruição cultural. À entrada das estações, foi também disponibilizado um QR Code com informação adicional, permitindo prolongar a experiência para além do tempo de deslocação.

Além desta intervenção, as estações Parque, Alto dos Moinhos e Entrecampos já contam, desde as remodelações da década de 1990, com painéis que incluem excertos da obra camoniana, integrados na componente artística destes espaços. Estes elementos pretendem incentivar à pausa e à reflexão, evocando a ideia de viagem como percurso de descoberta.

A iniciativa resulta de uma parceria com a Estrutura de Missão para as Comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões e integra o programa nacional das celebrações, que decorrem entre 10 de junho de 2024 e 10 de junho de 2026. O objetivo é assinalar o legado literário e cultural do autor de Os Lusíadas, aproximando a sua obra de diferentes públicos.

Citada em comunicado, a presidente do Metropolitano de Lisboa, Cristina Vaz Tomé, afirma que a participação nas comemorações “reflete a visão do metro como um espaço vivo da cidade, onde a mobilidade se cruza com a cultura e com a identidade coletiva”, sublinhando que a iniciativa pretende transformar cada viagem “num momento de contacto com um dos maiores símbolos da língua portuguesa”.

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