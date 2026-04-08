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De acordo com a Fectrans (Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal), em declarações ao 24notícias, a greve será levada a cabo pelas chefias do posto de comando central e pelos encarregados de tração.

A paralisação "centra-se na tentativa de usurpação das funções das chefias, revelando um total desrespeito pelos trabalhadores". Está também em causa "assédio moral e laboral, que acaba por colocar em causa a segurança dos passageiros".

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