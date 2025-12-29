Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova atualização, feita pelas 10h54, informa que "devido a causa alheia ao Metro, a circulação está interrompida entre as estações Cais do Sodré e Alameda.

O Metropolitano de lisboa publicou, na rede social X, que devido a "causa alheia ao Metro", a circulação está interrompida desde as 9h54. Acrescentando que "de momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada". Agradecendo a compreensão de todos.

*Notícia atualizada pelas 11h00

