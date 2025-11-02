Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com relatos partilhados nas redes sociais, o clarão foi notado em localidades tão distantes como Aveiro, Torres Vedras, Coimbra, Évora, Vila Nova de Famalicão, Marinha Grande, Oliveira do Hospital, Vinhais e São Brás de Alportel.

Nas páginas dedicadas à observação meteorológica, como Lusa Meteo e Meteo Trás-os-Montes, multiplicaram-se os vídeos e fotografias que mostram o momento em que o meteoro rasga o céu, deixando um rasto luminoso que se manteve visível durante alguns segundos.

Fenómenos deste tipo ocorrem quando fragmentos de rocha espacial entram na atmosfera terrestre a alta velocidade, queimando-se devido ao atrito com o ar e produzindo uma intensa luz que, em casos como este, pode ser vista a grande distância.

Fora de Portugal, a Rede de Investigação de Bólides e Meteoritos, em Espanha, também partilhou vídeos que captaram o momento, apelando ao envio de mais vídeos e fotografias.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.