Houve uma quebra registada no acesso ao Ensino Superior na segunda fase de exames. A notícia é avançada esta domingo pelo jornal Público.

"Depois de uma queda no número de estudantes candidatos e colocados na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior na ordem dos 12%, os resultados da 2.ª fase mostram uma ligeira recuperação: foram colocados 8824 estudantes, mais 795 do que no ano anterior, mas, ainda assim, insuficiente para recuperar a quebra registada na 1.ª fase, na qual foram colocados menos seis mil estudantes do que no ano passado. Metade das vagas da 2.ª fase ficou por ocupar, muitas nas instituições do interior do país. E, mais uma vez, os representantes dos politécnicos alertam para a concentração do ensino superior no litoral, o que pode pôr em causa a coesão territorial do país", lê-se no artigo.

De acordo com a publicação, "nesta 2.ª fase apresentaram-se a concurso 16.594 candidatos (517 foram excluídos por não reunirem as condições) — menos 13,6% face ao ano passado — para 15.903 vagas, às quais acresceram 2167 lugares libertados por candidatos que se matricularam na 1.ª fase e que quiserem mudar de curso e foram agora colocados".

Concluindo, "51% das vagas ficaram por ocupar (9313). O número de candidaturas à 2.ª fase foi também inferior ao do ano passado. Considerando apenas as candidaturas válidas em ambos os anos, a descida foi de 15,5%. Há pelo menos uma década que não sobravam tantas vagas na 2.ª fase do concurso nacional de acesso, o que poderá ser justificado pela diminuição da entrada de estudantes na 1.ª fase, na qual foram colocados 43.899 alunos — menos 6064 face ao ano passado".

