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A Meta e o YouTube foram considerados responsáveis por terem desenvolvido plataformas com características viciantes que contribuíram para prejudicar uma jovem utilizadora, segundo o veredicto de um júri anunciado esta quarta-feira em Los Angeles. A comissão entendeu que ambas as empresas agiram com negligência e falharam em alertar adequadamente para os riscos associados ao uso dos seus produtos.

Segundo o The Guardian, a decisão surge no âmbito de um processo judicial considerado pioneiro, sendo o primeiro caso do género, relacionado com os alegados danos das redes sociais em jovens, a chegar a julgamento. Após cerca de nove dias de deliberações, o júri determinou uma indemnização total de cerca de 5 milhões de euros à autora da ação. Desse montante, a Meta será responsável por 70%, enquanto o YouTube suportará os restantes 30%.

O julgamento decorreu ao longo de seis semanas no Tribunal de Los Angeles e incluiu testemunhos de altos responsáveis das duas empresas tecnológicas, denunciantes internos, especialistas em redes sociais e dependência digital, bem como da própria queixosa. A jovem, atualmente com 20 anos, foi identificada no processo apenas pelas iniciais KGM.

Durante o julgamento, a acusação defendeu que as plataformas foram intencionalmente concebidas para maximizar o tempo de utilização, recorrendo a mecanismos que incentivam o uso compulsivo, especialmente entre utilizadores mais jovens. A decisão do júri poderá abrir caminho a novos processos semelhantes, numa altura em que cresce o escrutínio sobre o impacto das redes sociais na saúde mental.

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