Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a primeira semana de aplicação da histórica proibição de redes sociais para menores na Austrália, a Meta bloqueou aproximadamente 550 mil contas de utilizadores com menos de 16 anos, diz a BBC.

De acordo com a Meta, foram bloqueadas 330.639 contas no Instagram, 173.497 no Facebook e 39.916 no Threads, durante a primeira semana de conformidade com a nova legislação. A empresa reforçou, numa publicação no seu blogue, que apoia medidas para proteger os jovens online, mas considera que a aplicação da lei poderia ser mais eficaz com outras abordagens.

A empresa defende ainda que a verificação da idade deveria ocorrer a nível das lojas de aplicações, reduzindo a complexidade de implementação tanto para reguladores como para as próprias plataformas. Além disso, propõe-se que sejam criadas exceções quando exista aprovação parental.

A medida surge na sequência de uma lei que entrou em vigor em dezembro, exigindo que plataformas populares como Instagram e Facebook impeçam a criação de contas por adolescentes australianos.

O Governo australiano e defensores da lei afirmam que a decisão é necessária para proteger crianças de conteúdos prejudiciais e do impacto de algoritmos que podem influenciar negativamente o seu desenvolvimento. A política australiana tem sido observada de perto em todo o mundo, devido à sua rigidez e ao facto de não prever exceções, mesmo com aprovação parental.

Outros governos, incluindo o estado norte-americano da Flórida e a União Europeia, têm experimentado políticas que limitam o uso de redes sociais por crianças, mas a Austrália distingue-se por definir a idade mínima em 16 anos e recusar qualquer exceção parental, tornando-se assim a jurisdição mais rigorosa do mundo neste domínio.

A política tem sido muito popular entre os pais australianos e tem suscitado admiração internacional. Recentemente, os Conservadores britânicos declararam intenção de seguir um caminho semelhante, caso vençam as próximas eleições, previstas até 2029.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.