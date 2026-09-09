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O chanceler alemão Friedrich Merz e a líder da AfD, Alice Weidel, protagonizaram esta quarta-feira um duro confronto no Parlamento alemão, na primeira sessão do Bundestag depois da vitória histórica da extrema-direita nas eleições regionais da Saxónia-Anhalt.

Merz acusou a Alternativa para a Alemanha (AfD) de ser uma "força destrutiva" e afirmou que a política de "remigração" defendida pelo partido poderia equivaler a uma "limpeza étnica" baseada na origem e na cor da pele.

A declaração surgiu depois de a AfD ter conseguido quase 44% dos votos na Saxónia-Anhalt, conquistando 39 dos 83 lugares no parlamento regional. O resultado deixou o partido a três deputados de uma maioria absoluta e abriu, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de uma força de extrema-direita chegar ao poder num estado alemão.

Weidel aproveitou o debate para atacar diretamente Merz. A líder da AfD afirmou que os eleitores tinham demonstrado que a coligação entre os conservadores da CDU e os sociais-democratas do SPD era um fracasso e acusou o chanceler de ter perdido a confiança dos alemães.

Merz respondeu que a AfD não tinha conseguido uma maioria absoluta na Saxónia-Anhalt e que também não conseguiria alcançar uma maioria na Alemanha. "Vocês são e continuarão a ser uma força destrutiva", afirmou o chanceler, acusando o partido de ter mudado de posição sobre a possibilidade de formar governo depois das eleições.

A imigração esteve no centro do confronto. Merz lembrou que uma parte significativa dos trabalhadores qualificados na Alemanha tem origem migrante e argumentou que a política de "remigração" defendida pela AfD poderia afetar setores essenciais da economia.

"Se aquilo que aqui está a ser defendido, nomeadamente a 'remigração', se tornasse realidade, não seria outra coisa senão um sinónimo de limpeza étnica baseada na origem e na cor da pele", disse o chanceler.

Weidel, por seu lado, associou a imigração à criminalidade e afirmou que a chegada de migrantes tinha contribuído para episódios de violência com armas brancas e ataques em comboios e estações.

Merz contrapôs que uma política de expulsões em larga escala poderia criar problemas económicos, uma vez que setores como os cuidados de saúde, hospitais, restauração e outros serviços dependem de trabalhadores de origem estrangeira.

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