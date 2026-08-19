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“Recebemos uma chamada telefónica às 10h06, dando conta que um mergulhador profissional que estava a fazer um trabalho numa caixa de mar abaixo da linha de água tinha desaparecido”, disse o comandante Gomes Agostinho, capitão do Porto de Setúbal, em declarações à RTP.

O responsável garantiu que a Polícia Marítima foi, de imediato, para o local e que foi ativada uma embarcação salva-vidas e um meio aéreo “para cobrir toda a área com alguma celeridade”.

De acordo com o comandante Gomes Agostinho, o mergulhador participava na reparação há cerca de meia hora quando o alerta foi dado, sendo desconhecidas as razões que levaram o trabalhador a não ter o equipamento envergado.

O capitão do Porto de Setúbal explicou ainda que o mergulhador foi contratado pela Lisnave para reparar uma caixa de mar, uma caixa de aspiração usadas para os sistemas de refrigeração dos navios. Garantiu ainda que, normalmente, estes trabalhos envolvem uma equipa de quatro mergulhadores e um supervisor.

As buscas continuam a decorrer no local no local e envolvem dezenas de operacionais.