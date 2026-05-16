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O sargento Mohamed Mahudhy fazia parte da equipa da Força de Defesa Nacional das Maldivas (MNDF), que se encontra há três dias a realizar buscas na sequência do desaparecimento de cinco mergulhadores na passada quinta-feira.

O militar foi retirado do mar em estado crítico após participar numa operação subaquática e acabou por morrer já no hospital, apesar dos esforços médicos. As autoridades confirmaram o óbito em comunicado oficial.

As operações de busca prosseguem, apesar das condições meteorológicas adversas, com as equipas a tentar localizar os corpos dos turistas italianos desaparecidos. Um dos membros do grupo já tinha sido encontrado morto no dia do acidente.

Na sexta-feira, as autoridades das Maldivas suspenderam a licença de operação do barco de luxo utilizado pelo grupo de mergulho, enquanto decorre a investigação ao acidente.

De acordo com a Universidade de Génova, entre as vítimas encontram-se uma professora de biologia marinha, a sua filha e dois jovens investigadores, todos de nacionalidade italiana.

O porta-voz do Governo das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, adiantou que foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do mergulho, incluindo a possibilidade de o grupo ter ultrapassado a profundidade máxima permitida de 30 metros.

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