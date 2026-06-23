Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um comunicado de imprensa da GO Porto, entidade que gere o Mercado do Bolhão, as cinco bancas destinam-se às categorias de fruta, peixe fresco, plantas e vegetais, raízes e plantas comestíveis, cereais e leguminosas. As quatro lojas, que se localizam em frente à Rua Sá da Bandeira, são para atividades alimentares, mas sem a confeção de alimentos.

A GO Porto informa que as licenças das bancas vão ter a duração de 20 anos, enquanto os contratos de arrendamento das lojas serão de seis anos.

A licitação começa com a entrega de uma proposta inicial num envelope fechado, que tem de ser maior do que o valor base do espaço. Após a abertura dos envelopes, inicia-se o leilão a partir da maior proposta recebida.

Os interessados em participar na hasta pública podem consultar o regulamento, os formulários de candidatura, as plantas e a localização dos espaços neste link.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.