As principais operadoras de telecomunicações em Portugal, Vodafone, MEO e NOS, anunciaram medidas para compensar clientes que ficaram sem serviço devido às fortes tempestades que afetaram várias regiões do país nas últimas semanas.

A Lusa contactou as empresas depois de vários consumidores nas zonas atingidas pelo mau tempo terem recebido faturas normais, apesar de não terem podido utilizar os serviços de rede móvel, internet e comunicações durante os períodos de indisponibilidade.

Em declarações à agência noticiosa, uma fonte oficial da MEO confirmou que "os clientes impactados irão receber um crédito automático correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, o qual será refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade", em conformidade com a legislação em vigor.

Uma situação semelhante foi explicada pela Vodafone, que admitiu que "devido ao automatismo dos processos de faturação, que não foi possível interromper em tempo útil. foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin". A operadora garantiu que "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura".

Para além dos créditos, a NOS anunciou que vai compensar de forma proativa os seus clientes pelos dias de indisponibilidade de serviço, sendo este valor automaticamente refletido na fatura seguinte ao restabelecimento. A operadora informou ainda que comunicou essas medidas aos clientes afetados via SMS e que, em alguns casos, ofereceu dados móveis ilimitados durante 30 dias para mitigar o impacto das falhas de serviço.

As medidas das operadoras surgem no contexto de relatos de diversas falhas de redes e interrupções de comunicação nas áreas mais afetadas pelo mau tempo, algumas de longa duração, que deixaram muitas pessoas sem acesso a serviços essenciais de telecomunicações.

Com estas ações, as operadoras procuram evitar que os clientes suportem custos por períodos em que não tiveram acesso aos serviços contratados, alinhando-se com os direitos previstos na legislação portuguesa para casos de interrupção não imputáveis ao utilizador.