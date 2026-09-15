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A origem do apagão que afetou a MEO e deixou milhares de portugueses com dificuldades no acesso à Internet e às comunicações móveis continua por esclarecer. A operadora afirma ter sido vítima de um “ataque em massa”, mas uma análise de dados públicos de rede aponta para a outra causa.

Essa análise aponta para uma possível falha relacionada com o BGP, protocolo responsável pelo encaminhamento do tráfego na Internet. Os dados mostram um aumento anormal dos anúncios de rotas provenientes das redes da própria MEO, enquanto era também registado um route leak associado à Ghana Telecom.

Um route leak acontece quando uma rede anuncia incorretamente rotas que não lhe pertencem e pode provocar problemas no encaminhamento do tráfego. Ainda assim, os dados disponíveis não permitem concluir que esta tenha sido a causa das falhas.

A origem do incidente continua, por isso, por esclarecer. A MEO mantém a versão de que sofreu um ataque e diz ter conseguido recuperar a estabilidade dos serviços através de medidas de mitigação.

A instabilidade foi registada na tarde de segunda-feira e provocou milhares de queixas de clientes. Os problemas afetaram sobretudo o acesso à Internet e às comunicações, tendo a operadora ativado mecanismos de mitigação para recuperar progressivamente os serviços.

A análise técnica não permite, para já, determinar se a anomalia nas rotas esteve diretamente relacionada com o ataque referido pela MEO. Um problema de BGP pode resultar de erro de configuração ou de outros fatores e não significa, por si só, que tenha existido uma intrusão nos sistemas.

As autoridades e especialistas poderão agora analisar os dados técnicos para determinar a origem da perturbação. Até existir uma conclusão, a versão oficial da MEO é que se tratou de um ataque em massa, enquanto os dados públicos deixam em aberto a possibilidade de uma falha na gestão do encaminhamento da rede.

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