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Num comunicado citado pelo Jornal de Negócios, a empresa afirmou que ativou, de imediato, todas as medidas de mitigação e recuperação, o que permitiu controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço.

Os clientes da MEO detetaram problemas no acesso à rede móvel e a telecomunicações durante esta segunda-feira. Foram detetadas falhas em todo o país, tendo a MEO sido a operadora com mais ocorrências registadas.

Os problemas começaram a ser reportados pelas 17h00 e o pico aconteceu pelas 18h30. De acordo com o site Down Detector, a MEO tinha perto de 7.000 ocorrências pelas 18h30.

O mesmo site indica que, perto das 18h30, a NOS e a Vodafone registavam, respetivamente, 358 e 237 ocorrências.

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