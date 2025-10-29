Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As cartas, alegres e escritas apenas alguns dias após os soldados embarcarem rumo aos campos de batalha de França, contam detalhes da viagem e da vida a bordo.

Um dos soldados, o Soldado Malcolm Neville, escreveu à sua mãe que a comida no navio era “muito boa” e que estavam “felizes como Larry”. Neville viria a ser morto em combate alguns meses depois, aos 28 anos. O outro soldado, o Soldado William Harley, então com 37 anos, sobreviveu à guerra e regressou à Austrália.

As mensagens foram entregues aos descendentes dos soldados, que ficaram surpreendidos com a descoberta.

A garrafa foi encontrada no início de outubro na remota Wharton Beach, perto de Esperance, por Deb Brown e a sua família. Estavam a fazer uma das habituais viagens de limpeza de lixo na praia, quando avistaram uma garrafa de vidro espesso na areia.

“Fazemos muita limpeza nas nossas praias e, por isso, nunca deixaríamos passar um pedaço de lixo. Então, essa garrafinha estava lá, a esperar ser recolhida” disse Deb Brown à Associated Press.

Apesar do papel estar molhado, ambas as cartas permaneceram legíveis, e Brown começou a rastrear as famílias dos soldados para lhes entregar as mensagens.

Localizou o sobrinho-neto de Neville, Herbie Neville, através de uma pesquisa online do nome do soldado e da cidade de origem, já que a carta incluía o endereço da mãe.

“Foi inacreditável para a nossa família, especialmente para Marian Davies, a minha tia, que se lembra do tio a partir para a guerra e a nunca voltar” disse Herbie Neville à ABC News.

A segunda carta, de William Harley, estava endereçada simplesmente a quem encontrasse a garrafa, já que a mãe do soldado tinha falecido anos antes. A neta de Harley, Ann Turner, contou à ABC que ela e os outros quatro netos vivos ficaram “absolutamente espantados” com a mensagem.

“Parece mesmo um milagre e sentimos muito que do que o nosso avô nos conta do depois da morte” disse Turner. “Eu emociono-me muito ao ver que o outro jovem tinha uma mãe para quem escrever, e que a mensagem na garrafa era para ela, enquanto o nosso avô tinha perdido a mãe há muito tempo, simplesmente escreveu para quem encontrou a garrafa”.

A carta de Harley indicava que a garrafa foi lançada “algures no Bight”, referindo-se à Great Australian Bight, ao largo da costa sul da Austrália. Um professor de oceanografia explicou à ABC que a garrafa poderia ter estado na água apenas algumas semanas antes de chegar a Wharton Beach, onde terá permanecido enterrada durante 100 anos.

