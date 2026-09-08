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Os resultados do PISA 2025 revelam uma quebra significativa das competências dos alunos em vários países da OCDE. A descida não começou com a pandemia, pois a a organização identifica uma transformação mais longa nos hábitos de leitura, na utilização dos dispositivos digitais e na relação dos jovens com o esforço escolar.

Uma das principais mudanças está na leitura. Os adolescentes leem cada vez menos livros, jornais e revistas e passam mais tempo perante conteúdos digitais. O problema não é apenas a quantidade de leitura, mas também a forma como esta é feita, muitas vezes através de conteúdos curtos e fragmentados.

A OCDE identificou ainda um aumento dos alunos que leem rapidamente um texto e respondem sem o compreender devidamente. Entre 2018 e 2025, a proporção destes "leitores apressados" quase duplicou, chegando aos 9%.

A mudança nos hábitos digitais também está a afetar a escola. Os alunos dos países da OCDE passam, em média, cerca de seis horas por dia a utilizar dispositivos digitais durante os dias de semana, entre aprendizagem e lazer. Na escola, a distração provocada por telemóveis e outros aparelhos está associada a piores resultados.

Mas a OCDE deixa um aviso: não é possível atribuir a queda dos resultados simplesmente aos telemóveis. A utilização moderada da tecnologia para aprender pode estar associada a melhores resultados, enquanto o uso excessivo para entretenimento tende a ter efeitos negativos.

Há ainda outra mudança, pois os jovens parecem ter menos disponibilidade para persistir quando uma tarefa se torna difícil. Entre 2022 e 2025, vários indicadores de perseverança deterioraram-se. Para a OCDE, esta capacidade está relacionada com o desempenho escolar, embora também dependa do ambiente criado pelas escolas e pelos professores.

Em Portugal, o retrato é particularmente preocupante. Os alunos obtiveram 460 pontos a Matemática e 462 a Leitura, menos 12 e 15 pontos, respetivamente, do que em 2022. Em Ciências, conseguiram 482 pontos, em linha com a média da OCDE.

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