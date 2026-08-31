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O Menin Porto Tawny 80 Anos alcançou 98 pontos no International Wine Challenge (IWC), a mais alta pontuação alguma vez atribuída a um vinho do Porto na competição. O vinho da Menin Douro Estates conquistou ainda o Tawny Trophy e o Porto Trophy, além de integrar a shortlist do Fortified Trophy, reforçando o reconhecimento internacional da referência lançada no final de 2025.

A distinção surge depois de o vinho ter recebido também avaliações máximas em Portugal. A Revista de Vinhos atribuiu-lhe 100 pontos, enquanto a Grandes Escolhas e a Paixão pelo Vinho classificaram-no com 20 pontos.

Esta é a primeira vez na história do International Wine Challenge que um vinho do Porto alcança 98 pontos. A pontuação coloca o Menin Porto Tawny 80 Anos entre os nove vinhos com melhor classificação da competição nos últimos 20 anos, sendo que apenas um outro vinho português tinha atingido anteriormente os 98 pontos no concurso: o Justino's Madeira Terrantez 1978, em 2019.

O resultado coloca o vinho do Douro num patamar particularmente elevado no contexto da competição internacional, que avalia referências de diferentes regiões e categorias.

O Menin Porto Tawny 80 Anos foi produzido a partir de vinhos com cerca de oito décadas de envelhecimento, numa referência que a Menin Douro Estates apresenta como expressão da história vitivinícola do Douro.

Na avaliação do International Wine Challenge, o vinho destacou-se pelos aromas de melaço, caramelo, figo e ameixa seca, acompanhados por notas de alperce e pepitas de cacau. Os jurados salientaram ainda a influência das décadas de envelhecimento e o trabalho de loteamento associado à produção de vinhos do Porto no Douro.

A referência integra um conjunto de dois vinhos lançados pela Menin no final de 2025, que inclui também um Porto Branco de 80 Anos.

Tiago Alves de Sousa, enólogo consultor da Menin Company, considera que o reconhecimento internacional confirma a importância das duas referências. "É extraordinário termos o reconhecimento por algo que sabíamos à partida ser muito especial. Estas duas referências com 80 anos que lançámos no final de 2025 são dois tesouros que refletem a história do Douro e aos quais tivemos o privilégio de dar forma", afirma.

O responsável acrescenta que a distinção representa uma confirmação internacional do trabalho desenvolvido: "Orgulha-nos que o mundo os tenha aplaudido como tal".

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