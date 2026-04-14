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Giorgia Meloni sublinhou que “é um enorme erro subestimar a crise” e defendeu que a União Europeia deve agir rapidamente, nomeadamente através da suspensão do Pacto de Estabilidade, escreve o jornal italiano Corriere Della Sera. A posição da líder italiana surge um dia depois de Ursula von der Leyen ter afirmado que não existem, para já, condições para flexibilizar as regras orçamentais.

A primeira-ministra italiana reconheceu que uma eventual suspensão poderia “certamente ajudar”, mas alertou para a necessidade de uma resposta célere por parte de Bruxelas. “A Europa não deve subestimar o impacto que esta crise pode ter nos próximos meses”, afirmou, acrescentando que agir demasiado tarde seria “um erro de avaliação”. A chefe do Governo italiano frisou ainda que uma eventual medida não deverá visar um Estado-membro em particular, mas sim aplicar-se de forma generalizada.

No mesmo contexto anunciou a suspensão do acordo de cooperação em matéria de defesa entre Itália e Israel. “Tendo em conta a situação atual, o Governo decidiu suspender a renovação automática do acordo de Defesa com Israel”, declarou Meloni.

O memorando, em vigor desde 2005 e renovado automaticamente a cada cinco anos, estabelece o enquadramento da cooperação bilateral no setor da defesa, incluindo intercâmbio de informações, exercícios conjuntos e colaboração industrial e tecnológica na área militar. A suspensão representa, segundo Meloni, um sinal político face aos recentes ataques e operações militares israelitas no Líbano, já condenados por Itália e outros governos europeus.

A decisão foi formalizada através de uma carta enviada pelo ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, ao seu homólogo israelita, Israel Katz.

O acordo, composto por 11 artigos, define os princípios da cooperação entre os dois países, incluindo reuniões entre responsáveis da defesa, troca de experiências, visitas institucionais e incentivo à investigação e desenvolvimento no setor militar.

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