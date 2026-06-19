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A relação entre Giorgia Meloni e Donald Trump voltou a ficar sob tensão depois de o presidente dos Estados Unidos ter feito declarações polémicas sobre um alegado pedido da primeira-ministra italiana para tirar uma fotografia consigo durante a cimeira do G7, realizada em Évian.

Numa entrevista à televisão italiana La7, citada pelo The Guardian, Trump afirmou que Meloni estaria “provavelmente feliz” por ele ter falado com ela e alegou que a líder italiana lhe teria pedido uma fotografia.

“Ela implorou-me para tirar uma fotografia com ela. Queria muito uma fotografia comigo. Eu não teria tirado, mas tive pena dela”, afirmou Trump.

As declarações provocaram uma forte reação em Itália, com críticas vindas de vários quadrantes políticos e manifestações de apoio a Meloni. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, anunciou entretanto o cancelamento de uma visita prevista aos Estados Unidos na próxima semana, considerando os comentários de Trump ofensivos para todo o país.

Meloni respondeu dizendo que algumas declarações “merecem uma resposta imediata”. “As declarações de Donald Trump são totalmente inventadas. Sinceramente, fiquei estupefacta. Não sei porque é que o presidente dos Estados Unidos se comporta desta forma em relação aos seus aliados”, afirmou.

A primeira-ministra italiana acrescentou que esta não seria a primeira vez que Trump adota uma postura semelhante e criticou o facto de, na sua opinião, o presidente norte-americano não demonstrar a mesma firmeza perante os adversários do Ocidente.

Trump e Meloni tinham mantido uma relação próxima durante vários anos, baseada em posições políticas semelhantes e numa retórica nacionalista. A líder italiana chegou a ser a única dirigente europeia convidada para a tomada de posse de Trump como presidente dos Estados Unidos.

No entanto, os dois líderes afastaram-se em abril, depois de divergências relacionadas com a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão e após críticas de Trump ao Papa Leão na sequência das posições do pontífice sobre o conflito.

O antigo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte afirmou que a Itália “não merece encontrar-se numa situação de humilhação tão evidente”. Já Tajani escreveu na rede social X que as palavras de Trump contra Meloni “ofendem toda a Itália”.

Também Giovanbattista Fazzolari, subsecretário do gabinete da primeira-ministra, criticou duramente o presidente norte-americano, afirmando que as suas declarações estão a prejudicar as relações históricas entre os Estados Unidos e a Europa.

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