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“Os cortes feitos, particularmente no período noturno, inserem-se nos trabalhos de pesquisa e resolução das fugas”, disse à Lusa José Albano Domingues, presidente da Câmara de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. De acordo com o autarca, os serviços têm trabalhado dia e noite para que “a água não falte nas torneiras de cada casa”.

Alertando que o problema afeta “outros municípios do país nesta altura do ano”, nomeadamente devido ao turismo e ao regresso de emigrantes, o presidente revelou que o concelho atingiu, “antes de meados de agosto, os níveis de água em reservatório que por norma apenas se verificavam em setembro de cada ano”.

“Isto é consequência, por um lado, do aumento exponencial do consumo por alturas do verão, fruto do acréscimo de turistas e do regresso de muitos emigrantes ao território, do enchimento de piscinas e da rega de jardins”, observou.

A situação resulta, ainda, “das alterações climáticas, que fazem baixar os lençóis freáticos/água no subsolo, com repercussões no caudal dos pontos de captação e abastecimento da rede”.

O autarca explicou que a Câmara se está a confrontar também “com algumas ruturas na rede e com fugas ou consumos fraudulentos, através dos chamados tubos ladrão”. Em causa, esclarece, está “água da rede pública utilizada sem passar pelos contadores ou equipamentos de medição ou telemetria”.

“As chefias e operacionais da DOSU [Divisão de Obras e Serviços Urbanos] estão a trabalhar, dia e noite, implementando soluções no terreno, não só a socorrer-se da rede de água em alta mas também deslocando recursos dos reservatórios de determinados lugares e freguesias para outros com níveis mais baixos”, descreve.

Por outro lado, têm-se feito “alertas à população no sentido de a sensibilizar para um uso regrado e responsável da água da rede”.

O objetivo é que os habitantes não sejam privados de água da rede “para as necessidades mais básicas, como o são o consumo humano, a confeção de alimentos e a higiene”.

“A água é um recurso essencial e cuja preservação é responsabilidade de todos”, frisou.

Nas redes sociais, a Câmara informou que, “devido às condições climatéricas atuais e previstas, a rede pública de abastecimento de água encontra-se em risco de escassez em algumas localidades de Melgaço”.

“Apelamos a todos os munícipes para um uso estritamente responsável e consciente da água. A sua colaboração é fundamental nesta fase para garantir que este recurso essencial não falte a ninguém. Pequenos gestos diários de poupança fazem toda a diferença, cada gota conta”, sublinha o município.

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