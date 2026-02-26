A sessão está marcada para 2 de março, data em que os Estados Unidos assumem a presidência rotativa do Conselho de Segurança. Será a primeira vez que uma primeira-dama em exercício lidera formalmente uma reunião deste órgão das Nações Unidas.
Segundo a Presidência norte-americana, os trabalhos irão centrar-se em temas relacionados com educação, tecnologia, paz e segurança internacionais. No mesmo dia, está previsto um encontro dedicado ao tema “Crianças, Tecnologia e Educação em Tempos de Conflito”.
A reunião contará ainda com a participação do representante dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Mike Waltz, bem como dos restantes membros do Conselho de Segurança.
A iniciativa surge como um sinal do envolvimento da primeira-dama em dossiês de dimensão internacional, num contexto em que os Estados Unidos assumem um papel central na agenda do principal órgão da ONU responsável pela manutenção da paz global.
