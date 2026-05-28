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Fonte da PJ confirmou à agência Lusa a informação inicialmente avançada pela CNN Portugal, segundo a qual se trata de uma das maiores operações do ano na área do combate à corrupção. A investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e incide sobre um alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do Partido Socialista em Lisboa.

De acordo com a CNN Portugal, a operação envolve buscas, recolha de documentação e prevê detenções relacionadas com suspeitas dos crimes de prevaricação, tráfico de influência e recebimento indevido de vantagem.

A investigação terá como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anteriormente liderada pelo socialista Miguel Coelho, que estará entre os visados pelas diligências em curso.

Segundo o canal televisivo, estarão em causa alegados favorecimentos na contratação de militantes socialistas e na adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ao partido, num montante global que poderá ultrapassar os 800 mil euros entre 2016 e 2022.

A PJ não adiantou, para já, mais detalhes sobre a operação nem confirmou a existência de detenções, remetendo esclarecimentos adicionais para momento posterior.

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