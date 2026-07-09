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O Comando Territorial de Aveiro da GNR realizou, na terça-feira, uma megaoperação policial no âmbito de uma investigação criminal que decorria há vários meses e que visava desmantelar uma organização criminosa suspeita da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de armas de fogo e outros ilícitos conexos.

De acordo com a GNR, a investigação permitiu identificar uma estrutura criminosa organizada, com significativa capacidade logística, que operava de forma permanente e coordenada, assegurando o abastecimento, transporte, armazenamento e distribuição de droga nos distritos de Aveiro e Porto.

Segundo as autoridades, a atividade criminosa incidia sobretudo nos concelhos de Aveiro, Arouca, Estarreja, Vale de Cambra, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia e Porto, abastecendo uma vasta rede de consumidores e recorrendo a diversos locais para ocultação, preparação e distribuição do produto estupefaciente.

A investigação permitiu ainda apurar que parte da atividade era desenvolvida em zonas urbanas de elevada concentração populacional e em locais frequentemente utilizados por jovens, incluindo áreas envolventes de estabelecimentos de ensino, procurando explorar a vulnerabilidade dessa população para captar consumidores e expandir a atividade ilícita.

Durante a operação foram cumpridos 11 mandados de detenção, realizadas 43 buscas domiciliárias e 44 buscas não domiciliárias. A ação mobilizou um elevado dispositivo operacional composto por militares da GNR de diversas valências, com o apoio da Unidade de Intervenção, equipas cinotécnicas, investigação criminal, criminalística e outras especialidades, contando ainda com a colaboração da PSP.

A operação culminou com a detenção de 26 suspeitos, cinco mulheres e 21 homens, com idades entre os 17 e os 61 anos.

No decurso das diligências foram apreendidas cerca de 80 mil doses de haxixe, correspondentes a aproximadamente 40 quilogramas, 1.720 doses de cocaína, 38,72 doses de liamba, 23,5 doses de cocaína "crack", 21 doses de heroína e 3,2 doses de MDMA.

Foram ainda apreendidos 20.712,10 euros em numerário, 11 balanças de precisão e outros objetos utilizados na preparação e acondicionamento da droga, duas armas de fogo (réplicas), 16 munições, dois boxers do tipo "soqueira" e 140 euros em notas falsas.

A GNR estima que o valor do produto estupefaciente apreendido ascenda a cerca de 200 mil euros, considerando que este valor demonstra a elevada capacidade operacional e o volume de negócio da rede criminosa agora desmantelada.

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