A investigação, de acordo com o Diário de Notícias, é dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e incide sobre a prática de vários crimes, incluindo associação criminosa, ofensas à integridade física e incitamento ao ódio e à violência. Em causa estão condutas enquadradas no artigo 240.º do Código Penal, que prevê penas de prisão para quem incite à violência, difame, injurie ou ameace pessoas ou grupos com base em critérios como raça, cor, origem étnica, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência.

O grupo 1143 é descrito pelas autoridades como uma organização ultranacionalista com ligações à propaganda nazi, que, desde 2020, tem promovido ações e manifestações de cariz discriminatório, sobretudo dirigidas contra comunidades imigrantes. Vários dos seus membros encontram-se já sob investigação judicial em diferentes processos.

Mário Machado, figura central do grupo, cumpre desde maio do ano passado uma pena efetiva de dois anos e 10 meses de prisão por crimes de incitamento ao ódio e à violência. O dirigente ultranacionalista foi condenado na sequência da publicação, na rede social X, de mensagens em que apelava à "prostituição forçada" de mulheres ligadas a partidos de esquerda, tendo como alvo, entre outras, a professora e dirigente do Movimento Alternativa Socialista (MAS), Renata Cambra.

Machado tem um longo historial de condenações por crimes violentos e esteve também envolvido nos distúrbios ocorridos durante as comemorações do 25 de Abril de 2025, em Lisboa, onde foi detido pelo Corpo de Intervenção da PSP após confrontos com manifestantes.

A operação da PJ inclui ainda diligências relacionadas com suspeitas de ataques com explosivos, nomeadamente contra caixas multibanco, atribuídos a membros do grupo. As autoridades sublinham que a investigação prossegue e não excluem novas detenções ou a constituição de mais arguidos nos próximos dias.

