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O exército israelita diz ter atacado infraestruturas do Hamas depois de um veículo militar ter passado sobre um engenho explosivo no norte de Gaza. Não houve feridos. Apesar do cessar-fogo mediado pelos EUA, os ataques continuam. A ONU alertou que “ninguém está seguro” em Gaza.

Pelo menos 10 pessoas morreram em ataques israelitas durante a noite em Kfar Reman, no sul do Líbano. Nove vítimas estavam num edifício e outra encontrava-se numa moto.

Os israelitas vão às urnas a 27 de outubro para eleger um novo Parlamento. Netanyahu, que passou os últimos três anos em guerra com o Hamas, Hezbollah e Irão, procura novo mandato, mas as sondagens colocam a oposição na liderança.

Um estudo da Universidade de Telavive indica que 1370 médicos deixaram Israel entre 2023 e 2025, quase o dobro do período 2013-2015.

No Irão, o governo acusou os EUA após um ataque em Sirik que matou crianças. O antigo secretário da Defesa norte-americano Leon Panetta alertou que a guerra entre EUA e Irão tem potencial para ser uma "guerra para sempre".

O presidente do Parlamento iraniano ameaçou ainda atacar empresas energéticas norte-americanas caso Washington ataque infraestruturas iranianas.

O Tribunal Internacional de Justiça começa a analisar as objeções da Alemanha num processo apresentado pela Nicarágua, que acusa Berlim de facilitar alegados atos de genocídio em Gaza através do apoio político, financeiro e militar a Israel. A Alemanha rejeita as acusações e contesta a jurisdição do tribunal.

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