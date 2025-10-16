Este suplemento terá uma majoração de 10% para os médicos com mais de 50 anos que aderirem ao modelo e de mais 10% se for garantido o funcionamento contínuo da urgência.

Segundo avança o jornal Público sabe o decreto-lei que está a ser negociado com os sindicatos prevê a atribuição de um suplemento remuneratório a atribuir aos profissionais (médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde) que vão integrar as equipas da urgência regional, com o objetivo de atraí-los para o modelo e compensá-los pelo exercício de funções num local diferente.

Recorde-se que o Governo está a apresentar várias propostas de diplomas esta quinta-feira aos sindicatos médicos, dos enfermeiros e dos técnicos auxiliares de saúde. As reuniões contam com a presença da ministra Ana Paula Martins, do secretário de Estado da Gestão da Saúde, da secretária de Estado da Administração Pública e da Direcção Executiva do SNS e começaram pelas 9h com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Recorde-se que depois da reunião com a Federação Nacional dos Médicos a presidente anunciou que vai convocar uma greve nacional que coincidirá com a paralisação da Função Pública, por considerar que a tutela está a recusar negociar a carreira médica.

