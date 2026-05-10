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O homem tinha abandonado o navio de cruzeiro “MV Hondius”, atingido por um surto do vírus, em meados de abril, naquela que é considerada uma das regiões habitadas mais remotas do território ultramarino britânico. Cerca de duas semanas depois, começou a apresentar sintomas e encontra-se atualmente em isolamento, em estado estável.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o cidadão britânico deixou o navio a 14 de abril, tendo desenvolvido sintomas como diarreia a 28 de abril e febre dois dias depois. No mesmo surto foram confirmados seis casos de infeção, incluindo dois outros britânicos que estão a ser tratados fora do navio.

No sábado, também foram lançados suprimentos de oxigénio a partir de uma aeronave A400M da Força Aérea Real britânica (RAF), numa altura em que os níveis de abastecimento na ilha eram considerados críticos, segundo o Ministério da Defesa britânico, segundo a BBC.

A operação médica incluiu o salto de seis paraquedistas e dois profissionais de saúde da 16 Air Assault Brigade, que viajaram desde a base de RAF Brize Norton. Dois dos militares saltaram em conjunto com uma enfermeira de cuidados intensivos e um médico, numa missão de apoio a uma ilha que habitualmente dispõe apenas de uma pequena equipa médica.

Trata-se da primeira operação conhecida em que militares britânicos são lançados de paraquedas com pessoal médico para apoio humanitário, de acordo com o Ministério da Defesa.

Tristan da Cunha, que tem cerca de 221 habitantes, não possui pista de aterragem e só é acessível por via marítima. As condições meteorológicas adversas, com ventos médios superiores a 25 mph (cerca de 40 km/h), têm dificultado a operação.

O Ministério da Defesa britânico sublinha que a situação decorre em circunstâncias particularmente exigentes.