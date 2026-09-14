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De acordo com o Público, que cita dados enviados pela clínica Ceraque à Entidade Reguladora da Saúde, o médico fez 1.730 ecografias obstétricas em 2023, 1.948 em 2024 e 1.056 em 2025. Estes exames foram realizados a grávidas com seguros de saúde e que pagaram pelas ecografias.

A clínica deixou de realizar ecografias obstétricas para o SNS em março de 2023, depois de ter pedido a suspensão temporária da convenção nesta área à Administração Central do Sistema de Saúde por ter falta de profissionais habilitados para realizar os exames.

Em causa estado alterações implementadas pela Ordem dos Médicos após um bebé ter nascido com graves malformações no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. O caso ficou conhecido como o “bebé sem rosto” e remonta a 2019.

Nessa altura, a Ordem dos Médicos determinou que as ecografias do primeiro e do terceiro trimestres e a ecografia morfológica fossem feitas por médicos com competência para a realização de ecografia obstétrica diferenciada de nível 1.

A grávida que teve um bebé com uma perna incompleta realizou a ecografia na clínica Ceraque em 2023 e tinha seguro de saúde. Nesta altura, a clínica já não fazia ecografias obstétricas para o SNS.

Segundo o Público, a Ordem dos Médicos já confirmou à Entidade Reguladora da Saúde que o obstetra “não detém a competência de ecografia diferenciada”. Numa entrevista ao Público e à Renascença, em novembro do ano passado, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, afirmou ter sido aberto um processo disciplinar ao clínico.

Em resposta enviada à Entidade Reguladora da Saúde, a Ceraque garantiu ter confiança na qualidade do trabalho do médico. Justificou que, entre janeiro e março de 2023, o obstetra enviou 78 exames para avaliação hospitalar devido a suspeitas de malformações.