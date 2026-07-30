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A semaglutida, o princípio ativo de medicamentos como Ozempic e Wegovy, pode ter uma nova aplicação além do tratamento da diabetes e da obesidade.

Um ensaio clínico da Universidade do Colorado Anschutz concluiu que a versão oral do medicamento reduziu os dias de consumo excessivo de álcool, a quantidade ingerida e os desejos por bebida em 50 adultos com perturbação do uso de álcool.

Joseph Schnacht, investigador envolvido no estudo, afirmou que a semaglutida "pode representar uma nova opção de tratamento para a perturbação do uso de álcool, especialmente para pessoas que não beneficiaram das terapias existentes".

A equipa responsável pelo estudo prepara agora ensaios maiores para confirmar os resultados e definir a dose mais eficaz do medicamento.

A perturbação do uso de álcool, termo clínico utilizado para a dependência alcoólica, afeta milhões de pessoas em todo o mundo e caracteriza-se pela dificuldade em controlar o consumo, mesmo perante consequências negativas na saúde, na vida pessoal ou profissional.

Dados do inquérito nacional sobre consumo de drogas e saúde dos Estados Unidos indicam que cerca de 27,9 milhões de pessoas com 12 ou mais anos apresentaram esta condição no último ano.